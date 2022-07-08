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Преемника SsangYong Korando показали на первых фото

От: Алексей Шмидт
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SsangYong пытается выкарабкаться из кризиса, в котором оказалась в последние годы. Относительно недавно на южнокорейский рынок вышел ее новый кроссовер Torres, но останавливаться на этом в компании, похоже, не намерены, и уже готовят очередную новинку. В Сеть утекли первые фотографии полноразмерного макета нового вседорожника марки, название для которого пока не выбрано.

Формально новый «безымянный» кроссовер SsangYong представляет собой преемника хорошо известной на российском рынке модели Korando. В его дизайне предусмотрен ряд отсылок к своему прародителю (2 поколение образца 1996 года), совмещающих в себе ряд характерных визуальных элементов от автомобилей Jeep. 

По предварительным данным, пока новинка «СсангЙонг» проходит под заводским наименованием KR10. Официальное название для нее должны выбрать в ближайшие месяцы. Техническая сторона модели засекречена, однако вполне вероятно, что в основу новинки ляжет та же платформа, которая использовалась в кроссовере Torres.

Если это окажется действительно так, то под капотом KR10 можно ожидать появления полуторалитрового бензинового «наддувного» мотора, агрегатированного шестискоростной автоматической трансмиссией. 

О сроках премьеры нового кроссовера SsangYong пока никакой официальной информации нет. Впрочем, не исключено, что дебют модели состоится уже в течение 2022 года. 

Напомним, компания SsangYong Motor долгое время искала инвестора, столкнувшись с тяжелейшим кризисом и фактически банкротством. Однако после нескольких сорвавшихся сделок автопроизводителя все же удалось спасти. Его поглощением сейчас занимается корейский химический холдинг KG Group.

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