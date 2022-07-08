Кроссоверы «Москвич» будут на 500 тысяч рублей дешевле Hyundai Creta и Kia Seltos

Буквально на днях была раскрыта информация о том, что за автомобили планируется собирать на возрожденном заводе «Москвич» (экс-предприятие Renault). Оказалось, что вся линейка «нового-старого» российского бренда будет состоять из автомобилей китайской компании JAC, которые переживут процедуру модернизации. И если как примерно будут выглядеть новые «Москвичи» уже известно, то какой окажется их цена остается только догадываться.

Аналитики пришли к мнению, что рассчитывать на низкую стоимость таких автомобилей не стоит. Впрочем, они все же могут оказаться дешевле своих потенциальных конкурентов от корейских автопроизводителей.

Так, по словам эксперта Игоря Моржаретто, стоимость базовых комплектаций кроссоверов «Москвич» вряд ли опустится ниже отметки 1 миллиона 500 тысяч рублей. Для сравнения, за бестселлеры корейских брендов Hyundai Creta и Kia Seltos сейчас просят примерно на 500 тысяч рублей дороже.

При этом наиболее популярными моделями в линейке «JAC Москвич» по всей видимости станут как раз автомобили из сегмента SUV, тогда как лифтбэки будут использоваться по большей части для закупок в службы такси и каршеринга столицы.

Вторит этому заявлению и другой независимый консультант Сергей Бургазлиев, правда прогнозирует стартовый прайс на «Москвичи» чуть дешевле – от 1 миллиона 400 тысяч рублей, а в качестве цены для самого дорогого «Москвича» в интервью «Известиям» называет сумму около 4 миллионов рублей.

Производство «Москвичей» должно начаться уже в 2022 году. До конца года завод планирует выпустить около 600 машин.