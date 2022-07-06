В Японии резко подорожали подержанные автомобили

В апреле мы рассказывали о том, что на японском рынке снизились цены на б/у-автомобили. Причиной стало сокращение отгрузок в Россию б/у-праворулек на 90 процентов. Впрочем, с тех пор ситуация наладилась, а россияне по-прежнему находят пути заказа машин из «Страны Восходящего Солнца». Более того, это направление стало еще более популярным из-за укрепления рубля по отношению к иене. Согласно информации, опубликованной местной газетой «Nikkei», стоимость подержанных машин не только вернулась на прежний уровень, но даже превысила его.

Как утверждает издание, цены на б/у автомобили в Японии увеличились на 25,5%, что является самым высоким показателем за всю историю ведения такой статистики.

Компания USS, занимающаяся продажей подержанных машин, подсчитала, что в июне средняя стоимость подержанной легковушке в стране составила около 1 миллиона 80 тысяч иен или 8 тысяч долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,5 процентов.

При этом аналитики отмечают, что среднемесячные цены на б/у-автомобили в Японии стабильно растут, ни разу за 25 месяцев не опустившись ниже предыдущей планки.

Причина увеличения цен на подержанные автомобили в Японии банальна – высокий спрос на такие машины.

С одной стороны, ценники толкают вверх местные покупатели, которые из-за дефицита электронных компонентов не могут приобрести новые автомобили. С другой – это делают россияне, которые в последние месяцы начали активно скупать автомобили в Японии, пользуясь укреплением курса местной валюты по отношению к мировым, включая к иене.