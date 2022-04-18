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В Японии дешевеют подержанные автомобили: причина в России

От: Алексей Шмидт
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Цены на б/у-автомобили на японском рынке до недавнего времени неизменно росли, однако теперь демонстрируется обратная тенденция. Согласно информации, опубликованной местной газетой «Yomiuri», которая, в свою очередь, ссылается на данные крупнейшей автоаукционной площадки USS – средний прайс на подержанные автомобили начал снижаться. Произошло это впервые за последние 2 года.

Если в марте 2022 года средняя победная аукционная ставка на японских площадках составляла 911 тысяч иен (около 594 тысяч рублей), то теперь она сократилась на 16 тысяч иен (10 тысяч 400 рублей). Эксперты ожидают, что постепенно цены на б/у-автомобили в Японии продолжат дешеветь.

Как это ни странно, но причина такого расклада связана с Россией. Антироссийские санкции вкупе с нестабильностью курса рубля заставили компанию Yamagin Trading, являющуюся крупнейшей фирмой по ввозу в Россию подержанных «праворулек», сократить объем отгрузок на 90%. 

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«Большинство машин, ездящих по дорогам Владивостока, японские. Если текущая ситуация продлится в течение этого года, то отрасль сильно пострадает» – поделился своим мнением президент Yamagin Trading Хироши Сато.

Другая проблема связана с логистикой. Судоходная фирма Eastern Car Liner приостановила работу грузовых паромов, которые раньше ежемесячно перевозили из Японии в Россию по 3-4 тысячи подержанных автомобилей. 

Напомним, 5 апреля правительство Японии ввело запрет на экспорт на территорию России автомобилей, цена которых превышает отметку в 6 миллионов иен (3 миллиона 910 тысяч рублей), причем как новых, так и подержанных.

Японские бизнесмены опасаются ужесточения ограничений, которые еще сильнее ударят по доходам их компаний. 

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