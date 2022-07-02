Кроссовер Kia Seltos повис на лежачем полицейском. Фото

Большинство автомобилистов откровенно недолюбливают бездумно расположенные на дорогах лежачие полицейские, однако большинство из них созданы для того, чтобы преодолевать их без труда могли даже автомобили с низким клиренсом. Однако в случае с индийским городком Бхопале никакие ГОСТЫ, похоже, не соблюдаются. В одной из таких западней оказался владелец кроссовера Kia Seltos, которому не удалось переехать через массивную искусственную неровность.

О случае, произошедшим с мужчиной, он поделился в местных социальных сетях, а фотография с повисшим на днище «Селтосом» сразу же стала вирусной.

Кроссовер Kia Seltos нельзя назвать низким. Его дорожный просвет равен 190 мм, однако даже относительно неплохая по меркам легковушек геометрическая проходимость не помогла ему перескочить через лежачий полицейский.

По словам владельца корейского «паркетника», он несколько часов буксовал на прерывателе скорости в попытках переехать через него, но все попытки оказывались тщетными. В конечном счете ему пришлось звать на помощь эвакуатор.

В подписи к фотографии, опубликованной в одном из индийских пабликов, мужчина назвал ситуацию «шедевром», а также написал следующее: «Большое почтение отличному инженеру, который создал этот лежачий полицейский».

Напомним, Kia Seltos готовится пережить обновление. Глобальная версия этого «паркетника» незначительно изменится внешне, а также получит новое оснащение.

Что касается российского варианта кроссовера, то его производство велось на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, который в последние несколько месяцев находится в простое. Тем не менее, это не помешало «Селтосу» в мае войти в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России, уступив в сегменте SUV только Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Sportage.