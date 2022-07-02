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В Сети показали один из самых дорогих автосалонов в мире

От: Михаил Романченко
F1rst Motors 1

Таких экзотических шоу-румов, как в Дубае, пожалуй, нет ни в одной стране мира. А дилерский центр «F1rst Motors» претендует на звание самого дорогого на планете благодаря широкому списку выставленных в его стенах порой эксклюзивных автомобилей. Автосалон в Объединенных Арабских Эмиратах считается одним из дилеров, который продает автомобили знаменитостям и богатейшим людям мира. Блогер с YouTube-канала «Enes Plus» наведался в шоу-рум и рассказал, что за машины в нем представлены.

Отделение «F1rst Motors» в Дубае было открыто всего 7 месяцев назад, однако уже включает в свою экспозицию ошеломляющее количество редких и дорогих автомобилей.

F1rst Motors 2

Чтобы понять, насколько люксовым является этот дилер, достаточно взглянуть на машины, припаркованные у его главного входа. Среди них: McLaren P1 GTR, McLaren Speedtail и Porsche 911 GT1 Strassenversion. 

F1rst Motors 5

Внутри выставлен не менее интересный модельный ряд суперкаров и гиперкаров. В их числе единственный в своем роде Lamborghini Sian FKP39, окрашенный в желтый цвет кузова, а также Bugatti Divo в матово-синем цвете с ценой в 9 миллионов 400 тысяч долларов. 

Чуть поодаль от них располагаются более пяти Ferrari SF90 Stradale, черный Porsche 918 Spyder Weissach, Ferrari LaFerrari Aperta, ярко-оражневый McLaren P1 и Mercedes-Benz SLR Stirling Moss. 

Впрочем, в распоряжении дилера имеются не только гиперкары, выпущенные ограниченным тиражом. В выставочном зале можно обнаружить также несколько более «доступных» суперкаров, таких как Mercedes-AMG GT Black Series, Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-Class, Porsche 911 GT3, McLaren 720S, а также Lamborghini Aventador, Huracan и Ford GT.

Суммарно весь список машин, представленных в Дубайском автосалоне, оценивается в сумму около 100 миллионов долларов или 5 миллиардов 700 миллионов рублей по текущему курсу.

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