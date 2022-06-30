Склады забиты автомобилями, но российские дилеры рапортуют об их дефиците

Так называемый «дефицит» новых автомобилей в России с весны этого года «взвинтил» цены на них до новых рекордов. Впрочем, в конце июня выяснилось, что он носит скорее искусственный характер, нежели реальный, поскольку журналистам удалось обнаружить на складах тысячи машин, ожидающих отгрузке к дилерам. Тем не менее, сами автосалоны продолжают гнуть собственную линию и рапортовать о дефиците.

Как заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), внезапно найденные в подмосковных складах тысячи новых машин, не отправленных в автосалоны, представляют собой небольшое количество автомобилей, запаса которых хватить лишь на пару месяцев.

«Дефицит автомобилей никто не отменял. Скорее всего, среди тех 30 тысяч новых машин (обнаруженных СМИ на складах в Подмосковье, прим. ред.) на складах есть автомобили в резерве под корпоративные контракты», – приводит слова представителя ассоциации «РОАД» агенство «РИА Новости».

Вместе с тем, «Российские автомобильные дилеры», комментируя неожиданную находку журналистов, отмечают, что обнаруженные на складах машины предназначены не только для Москвы и области, но и для других городов РФ.

Эту информацию также подтвердил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский. По его словам, проблема с дефицитом новых машин остается серьезной, а действующих запасов на складах дилеров в случае возобновления официальных поставок хватит только до конца года.

При этом он также признал, что некоторые дилеры действительно имеют в своем распоряжении определенное количество машин, которые не выставляют на продажу, дожидаясь момента, когда их можно будет продать с еще большей выгодой.