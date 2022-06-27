В Россию привезли нового конкурента Hyundai Creta 

Китайская автомобильная марка JAC готовится к старту продаж нового кроссовера JS4 в России. Несмотря на то, что запуск «паркетника» на нашем рынке состоится только через три недели, модель, которая позиционируется как конкурент корейского бестселлера Hyundai Creta, уже ездит по дорогам РФ.

Фотографии компактного вседорожника JAC JS4 опубликовал форум «CarsFan». На снимках запечатлен автомобиль с кодом региона «799» (Москва). Как отмечает источник фото, первые машины уже прибыли в распоряжение российских дилеров, однако в шоу-румах их пока не выставляют. Это связано с тем, что головной офис еще не провел официальную премьеру модели в России.

Предполагается, что конкурировать на российском рынке новому JAC JS4 предстоит с Hyundai Creta и Kia Seltos, а также земляками в лицах Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Haval Jolion.

Длина новинки JAC для России составит 4410 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1660 мм. Размер колесной базы модели будет равен 2620 мм.

В самом начальном исполнении JS4 достанется 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 118 лошадиных сил. Арсенал стартовой комплектации будет включать в себя: электрические стеклоподъемники, зеркала с электрическим приводом, задний датчик парковки, акустическую систему с поддержкой Bluetooth, система AutoHold, круиз-контроль и USB-порты зарядки гаджетов, расположенные как в передней части салона, так и задней.

Более дорогие JS4 получат под капот 1,5-литровый бензиновый «наддувный» мотор с отдачей в 136 л.с., который может быть агрегатирован как «механикой», так и вариатором. Прерогативой таких кроссоверов станут: сиденья с комбинированной обивкой из ткани и кожзама, светодиодная оптика, цифровая комбинация приборов, климат-контроль, современная информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым дисплеем и многое другое.

Цены на JAC JS4 для России пока не объявлены, но в «Поднебесной» за этот кроссовер просят от 89 тысяч 800 до 118 тысяч 900 юаней или 725 – 960 тысяч рублей по текущему курсу.