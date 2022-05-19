Посмотрите на универсал BMW M5 Touring (E61), которому «свапнули» трансмиссию

BMW M5 поколения E60 навсегда останется в сердцах энтузиастов благодаря своему 5-литровому «атмосфернику» V10. Баварцы выпускали автомобиль в течение шести лет, продавая его как в кузове седан, так и Touring.

На большинстве рынков модель комплектовалась 7-скоростной автоматической трансмиссией SMG, которая была единственным доступным вариантом коробки передач. Однако в США можно было купить M5 E60 также с 6-скоростной МКПП.

Специалист одного из британских гаражных сервисов решил проделать с M5 ряд операций, в ходе которых оказался создан вариант этой модели, который BMW никогда не производила.

Для этого ведущий свой блог на YouTube-канале «Carfection» мужчина заменил автоматическую трансмиссию на «механику».

От версии для США, где у M5 E61 была механическая коробка, свапнутый универсал отличается тем, что сочетает в себе высокооборотистый двигатель V10 и МКПП.

По словам блогера, он похож на американский вариант, но все же между машинами чувствуется определенная разница.