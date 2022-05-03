Самые высокооборотистые двигатели в мире. И 17 машин, в которых они установлены

Стрелка тахометра становится красной, а по спине бежит дрожь…. Редакция Daily-Motor.Ru в сотрудничестве с коллегами из издания «Autocar» опубликовала список автомобилей, которые имеют самые высокооборотистые двигатели. Рейтинг выстроен в порядке возрастания этого показателя.

Самые высокооборотистые двигатели в мире: ТОП-17

Lamborghini Huracan STO – 8500 оборотов в минуту

Аббревиатура «Super Trofeo Omolagata» в названии означает, что этот Huracan необычный. В основе ориентированной на трековую езду модели лежит тот же 5,2-литровый V10, что и в других «Хураканах», с потолком оборотов в 8500 об/мин. Его мощность равна 631 лошадиной силе, чего вполне достаточно для того, чтобы разгоняться с места до 100 километров в час всего за 3 секунды.

Но отличает этот Lamborghini V10 даже не головокружительный лимит оборотов, а то, как они приближаются к красной черте. А еще в отличие от многих других соперников итальянский двигатель является атмосферным.

McLaren 570S – 8500 оборотов в минуту

3799-кубовый V8 с двойным «наддувом» от McLaren всегда считался особенным. В 570S он с удовольствием раскручивается до 8500 об/мин, хотя его пиковая мощность в 562 лошадиные силы достигается еще при 1000 оборотов в минуту. Сочетание мощности и крутящего момента позволяет McLaren 570 S разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,1-секунды.

Audi R8 V10 – 8700 оборотов в минуту

Audi R8 могла бы поделиться своим 5,2-литровым V10 с двоюродным братом от Lamborghini, но материнская компания явно хотела чего-то большего для собственного модельного ряда. Это объясняет, почему R8 раскручивается до 8700 оборотов в минуту по сравнению с 8500 об/мин в Huracan.

Максимальная мощность R8 с двигателем V10 (562 лошадиные силы) достигается при 8000 оборотах в минуту. Как заявляют в «Ауди», каждый поршень этого мотора движется со скоростью 26,9 метра в секунду, что при каждом такте составляет более 96 километров в час.

Ferrari F12tdf – 8900 оборотов в минуту

Когда вы собираетесь назвать автомобиль в честь одной из самых запоминающихся дорожных гонок, он должен оказаться чем-то особенным. И Ferrari F12tdf именно такой, ведь даже внешне он отдает дань уважения моделям 250 GT 1960-х годов.

Под его капотом расположили 769-сильный V12, который тщательно отбалансировали на заводе, чтобы уменьшить механическое трение, а для некоторых внутренних компонентов даже использовали облегченные материалы. Результатом стал силовой агрегат, который достигает пиковых 8900 оборотов в минуту, но при этом остается исключительно покладистым.

Honda S2000 – 8900 оборотов в минуту

Для того, чтобы наслаждаться головокружительными оборотами, необязательно иметь бюджет миллионера. И Honda S2000 хороший тому пример. На момент выхода в 1999 году этот родстер обладал наибольшей мощностью на литр рабочего объема среди «атмосферников». Достигнуть показателя в 8900 оборотов в минуту японским инженерам удалось за счет применения системы изменения фаз газораспределения VTEC.

Впрочем, в интересах надежности в 2004 году «хондовцы» решили снизить максимальный предел оборотов S2000 до 8200.

Ferrari 458 – 9000 оборотов в минуту

С дебютом в 2009 году Ferrari 458 произвела огромное впечатление, сменив в строю F430. Среднемоторному купе достался 4,5-литровый V8 мощностью 562 лошадиные силы.

Если бы модели 458 позволили достигать пиковых оборотов на высшей передаче, то ее максимальная скорость составила бы 325 километров в час. Для того, чтобы выдерживать столь высокий показатель вращения поршни двигателя 458-й покрыли графитом, что позволяло им скользить по цилиндрам с меньшим трением.

Lexus LFA – 9000 оборотов в минуту

4,8-литровый двигатель V10 Lexus LFA, способный достигать 9000 об/мин, вращался настолько быстро и легко, что компании пришлось даже использовать цифровой тахометр, поскольку аналоговый не поспевал за оборотами. 553-сильный мотор использовался только в LFA, но в его разработке участвовали и инженеры Yamaha.

Благодаря их опыту в производстве такого рода высокооборотистых двигателей для своих мотоциклов в конструкции мотора LFA для клапанов и шатунов использовался титан. Это снизило его вес и возвратно-поступательную массу. По этой же причине была выбрана конфигурация V10 с поршнями меньшего размера и более легкими, чем у V8 аналогичного объема.

Porsche 911 (991) GT3 – 9000 оборотов в минуту

Несомненно, один из самых впечатляющих автомобилей Porsche. Во многом это связано с его 4-литровым мотором, способным вращаться до 9000 об/мин. В характеристиках этого силового агрегата прослеживается явная гоночная родословная и это неудивительно, поскольку его постройкой занимался отдел Porsche Motorsport.

Porsche 918 Spyder – 9150 оборотов в минуту

Компоновка двигателя V8 редко бывает первоочередным выбором среди инженеров, стремящихся создать высокооборотистый двигатель. Впрочем, в «Порше» никогда не отказывались от вызовов, поэтому 918 Spyder достался 4,6-литровый V8. Это меньше, чем объем многих других V8, что помогает каждому поршню быстрее подниматься и опускаться внутри цилиндров.

Максимальная мощность в 600 лошадиных сил достигается при 8600 об/мин, но если задержать ногу на педали газа, то можно достичь показателя в 9150 оборотов в минуту.

Ferrari LaFerrari – 9250 оборотов в минуту

Двигатель этой модели основан на том же базовом блоке, что и в том же F12tdf, но в Ferrari никогда не собирались создавать ультрасовременный гиперкар с аналогичными характеристиками. Вместо этого 6,3-литровый V12 был собран с еще более легкими внутренними деталями, а предел его оборотов был увеличен до 9250 об/мин. Максимальная мощность в 789 лошадиных сил достигала при 9000 оборотах в минуту.

Добиться столь впечатляющих показателей инженерам Ferrari удалось без помощи турбонагнетателей, а благодаря электрическому довеску.

Suzuki Cappuccino – 9300 оборотов в минуту

Ох уж этот звук крошечного 3-цилиндрового мотора Suzuki Cappuccino, «выжатого» до красной отметки в 9300 об/мин. Да, это не самый быстрый автомобиль в мире, а его 657-кубовый двигатель с «наддувом» вряд ли может стать угрозой вашим водительским правам. Но какая это услада для ушей, когда он максимально использует свои 63 лошадиные силы на пике оборотов.

Honda S800 – 9500 оборотов в минуту

Опыт Honda в мотоциклетных гонках оказал на спорткар S800 огромное влияние. Этот компактный 2-местный автомобиль не мог похвастаться большой мощностью, но даже 70 лошадиных сил при 8000 об/мин наделили его максимальной скоростью в 160 километров в час.

Mazda RX-8 – 9500 об/мин

Особенности роторного двигателя позволяют ему развивать очень высокие обороты, единственное ограничение при этом — ресурс. Последней моделью «Мазда», которой достался этот мотор, стал RX-8. Версия с рабочим объемом 1,3-литра выдавала 228 лошадиных сил.

Конструкция двигателя придавала ему характерный звук, когда он приближался к пределу в 9500 об/мин.

Ariel Atom V8 – 10600 об/мин

Этот болид настоящий генератор максимальных чисел. При мощности в 500 лошадиных сил его вес составляет всего 550 кг, что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 2,3-секунды. А еще он быстрее Bugatti Veyron в ускорении до 160 км/ч. Впрочем, самая головокружительная характеристика Ariel Atom V8 – это показатель его оборотов, достигающий 10600 об/мин.

Двигатель представляет собой 3-литровый агрегат, разработанный на основе пары моторов мотоциклов Suzuki Hayabusa, объединенных общим коленвалом. Это объясняет, почему его максимальный крутящий момент достигается на отметке в 7750 оборотов в минуту.

Murray T50 – 12100 оборотов в минуту

Гордон Мюррей никогда не создает машины с учетом компромиссов. Когда инженер решил разработать суперкар Т50 для него сразу был выбран атмосферный V12, за проектирование которого взялась компания Cosworth Engineering.

3,9-литровый мотор, который звучит к вращается как агрегат болидов Формулы 1 из 90-х, достигает максимальных показателей на отметке в 12100 об/мин. Его мощность составляет 650 лошадиных сил, что является весьма скромной характеристикой, однако на помощь приходит легкий вес.

Chrysler Turbine Car – 44600 оборотов в минуту

Начало 60-х прошлого столетия ознаменовалось реактивным веком из-за достижений области дизайна самолетов и автомобилей. Одной из машин, воплотившей в себе все наработки технологического прорыва, стал экспериментальный газотурбинный прототип. Его двигатель выдавал скромные 130 лошадиных сил, но при этом демонстрировал невероятные 44600 об/мин.

К сожалению, в «Крайслер» потеряли веру в этот проект и он застопорился, не успев продемонстрировать свою истинную ценность.

Rover JET1 – 56000 оборотов в минуту

В момент, когда реактивные двигатели набирали обороты в мировой авиации, Rover применил их конструкцию в своем автомобиле JET1. Им оказался газотурбинный агрегат на базе P4. Двигатель представлял собой двухвальную турбину мощностью 145 лошадиных сил, что позволяло машине разгоняться с места до 100 км/ч всего за 11 секунд (очень быстро для того времени).

Сегодня этот прототип выставлен в Музее науки в Лондоне.