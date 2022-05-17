Haval готовится к дебюту в России нового кроссовера Dargo

Компания Haval разослала представителям прессы анонс грядущей онлайн-презентации нового кроссовера Dargo, которая должна состояться в ближайшее время. Точные сроки премьеры модели пока не обозначены, но, по всей вероятности, параллельно с ней будет объявлен прием предзаказов.

В рассылке «Хавейл» предлагает оформить подписку на новости о кроссовере Dargo, чтобы не пропустить его дебют в России, после чего присылает следующее сообщение:

«Совсем скоро мы будем рады пригласить вас на онлайн-презентацию нового Haval Dargo. Вы сможете одним из первых оценить этот мощный высокофункциональный кроссовер и познакомиться с его технологиями и инновационными решениями. В режиме реального времени мы представим урбанистический дизайн нового Haval Dargo, а также высококлассную отделку и оснащение салона».

Учитывая формулировку «в режиме реального времени» можно с уверенностью говорить о том, что речь идет об онлайн-премьере. Впрочем, не исключен и вариант, при котором компания просто опубликует записанный ранее рекламный видеоролик, в ходе которого визуально раскроет о нем часть подробностей.

Как сообщает издание «Китайские автомобили», первая партия Dargo, собранная на заводе Haval в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»), готова к тому, чтобы быть отправленной к дилерам. Машины находятся на заводской стоянке, ожидая решения головного офиса.

Подробности о Haval Dargo для России стали известны еще в начале 2022 года, когда в Сеть оказался слит сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Причем у нас зарегистрировали сразу два варианта модели – местный (китайский) и экспортный. Длина кроссовера составит 4620 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы будет равен 2738 мм.

Под капотом кроссовера расположится только один вариант двигателя – 2-литровый «наддувный» бензиновый мотор, выдающий 192 лошадиные силы. Связку ему составит 7-скоростной «робот», а также передний или полный привод.