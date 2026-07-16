Вьетнамский VinFast бросил вызов китайским брендам: электромобиль дешевле 600 тысяч рублей длиной всего 3,2 метра

Фото: Vinfast

Компания VinFast расширила линейку доступных электромобилей, представив новую городскую модель VF 2. Компактный четырехместный хэтчбек получил запас хода до 210 км, а его стартовая цена оказалась ниже 600 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу.

VinFast является первым крупным автомобильным брендом Вьетнама и входит в состав холдинга Vingroup. Изначально компания выпускала автомобили с двигателями внутреннего сгорания, однако затем полностью переориентировалась на производство электромобилей. Сегодня марка постепенно расширяет присутствие на зарубежных рынках, включая Европу.

Недавно VinFast официально представил новый городской электромобиль VF 2, который станет самой доступной пассажирской моделью в линейке бренда. Новинка отличается компактными размерами и должна составить конкуренцию недорогим китайским электрокарам, спрос на которые продолжает расти.

Фото: Vinfast

Автомобиль ориентирован прежде всего на эксплуатацию в городских условиях. Его длина составляет 3197 мм, ширина – 1500 мм, высота – 1700 мм, а колесная база достигает 2100 мм. Несмотря на столь скромные размеры, производитель заявляет, что в салоне предусмотрено четыре полноценных посадочных места.

По дизайну VF 2 напоминает компактный кроссовер. Модель получила увеличенный дорожный просвет, защитные накладки по нижней части кузова и более массивный внешний облик по сравнению с традиционными городскими хэтчбеками.

Фактически новинка представляет собой пассажирскую версию уже существующего VinFast Minio Green. От коммерческой модификации она отличается измененным остеклением и появлением заднего ряда сидений.

Фото: Vinfast

В движение электрокар приводит мотор мощностью 41 лошадиная сила с максимальным крутящим моментом 65 Нм. Источником питания служит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 18,3 кВт/ч.

По заявлению производителя, одного заряда аккумулятора достаточно для преодоления до 210 километров. Такой показатель рассчитан прежде всего на ежедневные городские поездки.

Поддерживается зарядка мощностью до 24 кВт. Пополнить запас энергии с 10 до 70 процентов можно примерно за 34 минуты. Во время движения предусмотрены два режима работы – ECO и Normal. В последнем максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч.

Одним из главных преимуществ модели должна стать ее цена. Если коммерческий VinFast Minio Green во Вьетнаме стоит от 269 миллионов донгов, что эквивалентно примерно 800 тысячам рублей, то новый пассажирский VF 2 оценили значительно дешевле.

Стартовая стоимость электромобиля составляет 188 миллионов донгов, или около 560 тысяч рублей по текущему курсу. Благодаря такому ценнику новинка может стать одним из самых доступных городских электромобилей на рынке и навязать конкуренцию бюджетным моделям китайских производителей, которые сегодня активно развивают этот сегмент.

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Кстати, мало кто помнит, но еще недавно ходили активные разговоры на тему того, что Vinfast может официально выйти на российский авторынок. Все выглядело максимально серьезно – автопроизводитель даже оформил заказ на испытания своих машин в РФ у одной из местных компаний. Тесирвые автомобили отправили в Россию в 2023 году, но в конечном итоге решение о выходе на новый, сложный с точки зрения санкций рынок, так и не было принято.

Ходят слухи, что вьетнамцы даже не стали забирать обратно привезенные в страну машины, которые впоследствии осели на одной из производственных площадок северной столицы.

С тех пор никаких новых разговоров о том, что Vinfast готовит экспансию российского авторынка, не ведется. Не возят такие машины к нам даже по параллельному импорту. При анализе предложений на популярных классифайдах мы не нашли ни одного объявления о продаже автомобилей этой марки ни в виде живых авто, ни под заказ.