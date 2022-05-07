Новый кроссовер Chery Omoda 5: появились фото версии для Европы

Chery никогда не скрывала, что автомобили ее нового суббренда Omoda будут продаваться не только в Китае, но и за его пределами. Не так давно кроссовер Omoda 5 был замечен в Москве, а теперь в Сети появились фотографии его версии, ориентированной на европейский рынок. Не исключено, что так будет выглядеть российский вариант этого «паркетника».

Главное отличие европейского Omoda 5 от китайского заключается в интерьере. «Засветившийся» в столице кроссовер имел затемненные стекла, которые не позволяли рассмотреть его салон.

Наиболее очевидная разница между азиатским и «старосветским» вариантами заметна в районе центрального тоннеля. Последнему, судя по фотографиям, достанется матовая, а не глянцевая поверхность, а также полностью другая, изогнутая вверх форма. Подстаканники располагаются ближе к подлокотнику, а кнопки вокруг селектора трансмиссии имеют иную расстановку.

Спереди интерьера европейского кроссовера расположена большая панель непонятного назначения. Вполне возможно на этом месте будет беспроводная зарядка для смартфонов.

Еще одно отличие – декоративная полоса, проходящая ниже воздуховодов климат-контроля. Она выглядит как полностью глянцевая и выполнена в виде единого элемента с сенсорными кнопками управления «климатом». Для сравнения, в китайском варианте (одной фотографией выше) эта панель обтянута кожей, поверх которой самостоятельным элементом расположена сенсорная панель.

Среди других изменений можно выделить полностью другие дверные карты и иную форму передней панели.

Ну а самым необъяснимым элементом Omoda 5, предназначенного для рынка ЕС, является выпуклый блок на рулевой колонке. Сам элемент фиксирован, а внутрь него интегрирован компактный дисплей или камера. Не исключено, что данная деталь ответственна за распознавание лица водителя, а также его голоса или жестов.

В общем, вопросов пока куда больше, чем ответов.

К слову

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о 4 кроссоверах, которые должны добраться до российского рынка этим летом. Среди них есть и Omoda 5 от Chery.