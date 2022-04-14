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«БелАЗ» собрал опытный образец 90-тонного карьерного самосвала с газопоршневым двигателем

От: Алексей Шмидт
БЕЛАЗ-7558Н

Белорусское предприятие «БелАЗ» отчиталось о выпуске опытного образца нового карьерного самосвала, который будет комплектоваться газопоршневым мотором. 90-тонная машина получила название БЕЛАЗ-7558Н и уже отправилась на испытания, правда пока только приемочные. Их завершение запланировано на осень 2022 года. 

В компании отмечают, что техника, работающая на сжиженном природном газу, является одним из приоритетных направлений развития Белорусского автомобильного предприятия. 

Свои газовые проекты «БелАЗ» развивает в двух направлениях – монотопливные автомобили, работающие исключительно на газу, а также биотопливные машины, функционирующие в газодизельном режиме. 

БЕЛАЗ-7558Н

В сегменте грузоподъемности 90 тонн «БелАЗ» занимается реализацией сразу двух проектов – карьерного самосвала с газопоршневым и газотурбинным двигателями.

Напомним, первый газовый самосвал белорусское предприятие выпустило более 3 лет назад. Это была машина грузоподъемностью 45 тонн.

В ходе испытаний инженеры завода выяснили, что такая техника позволяет не только снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в десять раз, но и почти в два раза меньше расходовать топливо по сравнению с дизельными самосвалами. 

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о самых больших карьерных самосвалах в мире, где лидером остается модель БелАЗ-75710.

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