«БелАЗ» собрал опытный образец 90-тонного карьерного самосвала с газопоршневым двигателем

Белорусское предприятие «БелАЗ» отчиталось о выпуске опытного образца нового карьерного самосвала, который будет комплектоваться газопоршневым мотором. 90-тонная машина получила название БЕЛАЗ-7558Н и уже отправилась на испытания, правда пока только приемочные. Их завершение запланировано на осень 2022 года.

В компании отмечают, что техника, работающая на сжиженном природном газу, является одним из приоритетных направлений развития Белорусского автомобильного предприятия.

Свои газовые проекты «БелАЗ» развивает в двух направлениях – монотопливные автомобили, работающие исключительно на газу, а также биотопливные машины, функционирующие в газодизельном режиме.

В сегменте грузоподъемности 90 тонн «БелАЗ» занимается реализацией сразу двух проектов – карьерного самосвала с газопоршневым и газотурбинным двигателями.

Напомним, первый газовый самосвал белорусское предприятие выпустило более 3 лет назад. Это была машина грузоподъемностью 45 тонн.

В ходе испытаний инженеры завода выяснили, что такая техника позволяет не только снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в десять раз, но и почти в два раза меньше расходовать топливо по сравнению с дизельными самосвалами.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о самых больших карьерных самосвалах в мире, где лидером остается модель БелАЗ-75710.