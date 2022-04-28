ABT превратила кроссовер Audi RS Q8 в суперкар 

ABT

Кроссовер Audi RS Q8 может похвастаться множеством спецверсий от известных тюнинг-ателье, включая Masory, Mahhart, Lumma Design и JD Engineering. Недавно мы рассказывали о том, что для модели свой пакет доработок разработала австрийская фирма O.CT Tuning. В максимальной версии он позволял «разогнать» двигатель ингольштадского «паркетника» до 725 лошадиных сил и 950 Нм. Тюнеры из ABT решили ответить собственным проектом, который подразумевает увеличение мощности RS Q8 до впечатляющих 790 «сил».

Версия от ABT получила название Singnature Edition и предлагает превратить RS Q8 в кроссовер с характеристиками суперкара. В рекламе машину так и называют «гоночный вседорожник».

В исполнении Signature Edition специалисты немецкого ателье использовали все свои последние наработки, доведя 4-литровый твин-турбированный V8 до показателя производительности в 790 лошадиных сил. Крутящий момент также удалось существенно увеличить, причем настолько, что он перешагнул 4-значное число (более 1000 Нм).

Кроссовер с характеристиками суперкара способен разгоняться с места до первой «сотни» за 3,2-секунды, что на 0,6-секунды быстрее, чем делает это стоковая модель. Максимальная скорость версии RS Q8 от ABT составляет 315 километров в час.

ABT

Раскрыть весь потенциал двигателя немецкого «паркетника» тюнерам удалось за счет изменениям интеркулера и турбины, а также перенастройки блока управления двигателем.

Дополнительные опции включили в себя новую выхлопную систему из нержавеющей стали с массивными патрубками и 105-миллиметровыми насадками, а также широкомасштабный карбоновый обвес, улучшающий аэродинамику, 23-дюймовые колесные диски.

Как и следовало ожидать, столь производительный кроссовер оказался совсем не дешевым. Только за пакет доработок придется выложить минимум 129 тысяч 900 евро (10 миллионов 335 тысяч рублей). С учетом цены самого автомобиля превращение кроссовера в аналог спорткара обойдется в умопомрачительные 316 тысяч 500 евро (более 24 миллионов рублей).