O.CT Tuning сделала Audi RS Q8 еще мощнее

Audi RS Q8 всегда был более приземленной альтернативой Lamborghini Urus, предлагая своим покупателям невероятную производительность за относительно небольшие деньги прямо в «стоке». Впрочем, некоторым этой мощности недостаточно и они обращаются к различным тюнинг-ателье.

Австрийская фирма O.CT Tuning подготовила для RS Q8 сразу три программы увеличения производительности 4-литровой битурбированной «восьмерки» Audi, которой оснащают «заряженный» купе-кроссовер.

Что интересно, австрийцы решили не менять внешность RS Q8 за исключением опции с 23-дюймовыми кованными колесными дисками. Основные доработки были припасены под капот.

Так, к примеру, базовый пакет тюнинга подразумевает увеличение мощности двигателя RS Q8 с 599 до 690 лошадиных сил. Крутящий момент при этом остается прежним (800 Нм). Рост производительности происходит за счет изменения программы управления двигателем. Добавив к новому ПО доработанный впускной тракт можно прибавить еще 35 лошадиных сил (до 725 л.с.) и 150 Нм момента (до 950 Нм).

В максимальном варианте комплекс доработок включает в себя перепрограммированный блок управления мотором, новый впуск и спортивную выхлопную систему. С таким набором мощность RS Q8 увеличивается до 791 лошадиной был и 1030 Нм.

Цены на комплект тюнинга в O.CT Tuning пока не раскрывают, но прием заявок для владельцев таких кроссоверов уже открыт. Впрочем, выбор у них сейчас велик. Собственные пакеты доработок для Audi RS Q8 сейчас предлагают такие компании, как ABT, Mansory, Manhart, Lumma Design и JD Engineering.