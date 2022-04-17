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O.CT Tuning сделала Audi RS Q8 еще мощнее

От: Михаил Романченко
RS Q8

Audi RS Q8 всегда был более приземленной альтернативой Lamborghini Urus, предлагая своим покупателям невероятную производительность за относительно небольшие деньги прямо в «стоке». Впрочем, некоторым этой мощности недостаточно и они обращаются к различным тюнинг-ателье. 

Австрийская фирма O.CT Tuning подготовила для RS Q8 сразу три программы увеличения производительности 4-литровой битурбированной «восьмерки» Audi, которой оснащают «заряженный» купе-кроссовер. 

Audi RS Q8 O.CT 800 Edition 4 1

Что интересно, австрийцы решили не менять внешность RS Q8 за исключением опции с 23-дюймовыми кованными колесными дисками. Основные доработки были припасены под капот.

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Так, к примеру, базовый пакет тюнинга подразумевает увеличение мощности двигателя RS Q8 с 599 до 690 лошадиных сил. Крутящий момент при этом остается прежним (800 Нм). Рост производительности происходит за счет изменения программы управления двигателем. Добавив к новому ПО доработанный впускной тракт можно прибавить еще 35 лошадиных сил (до 725 л.с.) и 150 Нм момента (до 950 Нм). 

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В максимальном варианте комплекс доработок включает в себя перепрограммированный блок управления мотором, новый впуск и спортивную выхлопную систему. С таким набором мощность RS Q8 увеличивается до 791 лошадиной был и 1030 Нм. 

Цены на комплект тюнинга в O.CT Tuning пока не раскрывают, но прием заявок для владельцев таких кроссоверов уже открыт. Впрочем, выбор у них сейчас велик. Собственные пакеты доработок для Audi RS Q8 сейчас предлагают такие компании, как ABT, Mansory, Manhart, Lumma Design и JD Engineering.

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