Кроссовер XM станет самым тяжелым автомобилем в истории BMW

Большинство автопроизводителей стремятся к тому, чтобы создавать наиболее эффективные и экологичные машины. Впрочем, несмотря на то, что чаще всего их стратегии оправданы, почти каждая новая модель оказывается тяжелее, чем была ее предшественница, что негативным образом сказывается на экономичности. Однако в BMW уверены, что уже достигли точки, после которой ее автомобили не смогут быть еще более тяжелыми в будущем.

По словам главы проекта BMW 7-Series Кристофа Фагшлунгера, самым тяжелым автомобилем в истории баварского автогиганта станет подключаемый гибридный кроссовер XM, концептуальную версию которого показали в конце прошлого года. Он превзойдет по этому показателю как новую «семерку», так и ее электрический аналог i7 с массой в 2640 кг.

Подробностей о серийном воплощении кроссовера XM пока не так много, как хотелось бы. Известно лишь, что оно окажется не только первым гибридом, разработанным М-подразделением, но и первой моделью, которую это ателье создаст самостоятельно после М1 из 70-х.

А теперь выяснилось, что этот вседорожник станет еще и самым тяжелым автомобилем BMW. Причем главным образом его высокая масса придется не на электрифицированные элементы и аккумулятор, а на сидения, которые окажутся на 40 процентов тяжелее, чем на других моделях бренда.

Предполагается, что серийный вариант XM сохранит более 90% дизайна прототипа, показанного публике в декабре 2021 года. Тот концепт-кар, напомним, комплектовался силовой установкой, состоящей из бензинового «наддувного» V8, связку которому составлял электрический двигатель. Совокупная мощность двух агрегатов была равна 750 лошадиным силам.

Массовый выпуск BMW XM баварский автогигант планирует наладить до конца 2022 года. В качестве площадки, которая примет эту модель, назван завод бренда в городе Спартанбург (США, Южная Каролина).