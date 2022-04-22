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Lifan может привезти в Россию автомобили марки Livan

От: Алексей Шмидт
Livan

В середине апреля стало известно о том, что продажи автомобилей китайского бренда Lifan в России остановились. Тогда же поползли слухи о полном прекращении деятельности «поднебесного» автопроизводителя в нашей стране. Впрочем, как оказалось, уходить из России Lifan не намерен и даже готовится привезти на наш рынок автомобили новой марки Livan.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на заявление генерального директора «Lifan Motors Rus» Кун Шуая, несмотря на то, что в марте 2022 года компания не продала в РФ ни одной машины, локальный склад запчастей для них функционирует в штатном режиме и доставляет их дилерам. Все гарантийные обязательства автопроизводителя сохраняются. 

«Остаток новых машин Lifan составляет на сегодня 130 штук. Однако эти машины позже будут переданы под заказ», – говорится в заметки источника.

Вместе с тем, руководство российского офиса Lifan сообщило о намерении представить на нашем рынке новую марку Livan Technology, основанную в январе 2022 года.

На сегодняшний день ее модельный ряд в КНР включает в себя три модели: минивэн Maple Leaf 80V, седан 60S и кроссовер X3 Pro. Все они являются электромобилями и представляют собой перелицованные Geely.

Главное назначение этих машин в «Поднебесной» – работа в каршеринговых компаниях и такси. 

geely vision 3 1 1000
Geely X3 Pro

Как отметил глава «Lifan Motors Rus», в 2022 году линейка Livan пополнится еще несколькими электрокарами, а также машинами с ДВС, которые планируется импортировать в Россию и страны СНГ, а сам российский офис компании будет переведен под управление Livan Technology. 

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