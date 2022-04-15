Lifan перестал продавать автомобили в России

Китайская компания Lifan официально прекратила продажи на российском рынке своих автомобилей. На это намекают результаты бренда за первые три месяца 2022 года, а также отсутствие предложений о продаже новых машин.

Как пишут журналисты издания «Китайские автомобили», Lifan не поставлял в Россию свою продукцию последние два года, поэтому полная остановка продаж была вопросом времени. В прошлом году компания предлагала покупателям машины, ввезенные в РФ в 2017-2018 годах. Однако складские запасы подошли к концу, поэтому приобрести официально новый «Лифан» уже нельзя.

Согласно статистике АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса), за первые 2 месяца 2022 года объем реализации автомобилей китайской марки в России составил всего 8 машин, тогда как за весь период пребывания Lifan в нашей стране этот показатель равен 154 тысячам единицам.

Именно «Лифан» долгое время оставался оставался самым популярным китайским автомобильным брендом в РФ. К примеру, в 2013 году дилеры компании реализовали в России 23 тысячи машин.

О финансовых проблемах китайского автопроизводителя стало известно еще в 2016 году. Тогда же остановилась работа российского предприятия, собиравшего такие машины, а срок сертификатов Одобрения типа транспортного средства на них истек и с тех пор не продлевался.

О планах компании относительно российского рынка ничего неизвестно. Телефон «горячей линии», указанный на официальном сайте марки, недоступен, а социальные сети представители Lifan в России не ведут уже второй год.