В России появится новый автомобильный бренд: первые подробности о кроссовере Livan RL7

Китайский бренд Livan представил вторую по счету модель с момента своего премьеры в 2022 году. Когда-то эта марка носила название Lifan, однако впоследствии полностью продалась Geely, которая сделала из нее собственный суббренд со слегка иным именем.

Дебютной моделью Livan, созданной полностью инженерами марки, оказался батарейный кроссовер с индексом RL9. Теперь же этот список расширен еще одним электрическим SUV – «паркетником» RL7.

Livan RL7 будет представлять собой гораздо менее крупный кроссовер, нежели его «старший» брат RL9. Длина модели составит около 4600 мм против почти 4900 мм у последнего.

Приводить в движение новинку предстоит электромотору, установленному на задней оси. Емкости тяговых батарей окажется достаточно для того, чтобы RL7 проезжал на одном заряде от 550 до 750 километров.

Никаких других подробностей о новинке Livan пока нет, но если ориентироваться на дизайн концепта, кроссоверу достанется весьма простой дизайн с необычными чертами. Так, например, передняя часть кузова получит вытянутую в ниточку линию фар.

Эта новость интересна для россиян в том числе и тем, что автомобили Livan в скором времени могут добраться до нашего рынка.

Так, например, в конце прошлого года у нас запатентовали электрический кроссовер RL9, а в страну ввезли два кроссовера X3 Pro (те же Geely Vision X), предназначенных для прохождения процедуры сертификации.

Впрочем, сроки дебюта машин Livan в России пока не раскрываются.