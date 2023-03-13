Бюджетный электрический седан Maple Leaf 60S вышел в продажу в КНР

Компания Livan Technology, основанная Lifan и Geely, вывела в продажу на китайский рынок новый бюджетный седан Maple Leaf 60S. Автомобиль оценили в сумму от 129 тысяч 800 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет примерно 1 миллион 400 тысяч рублей.

Maple Leaf 60S представляет собой электрическую 4-дверку с габаритами: 4730 мм/1840 мм/1530 мм, а также колесной базой, растянувшейся на 2700 мм.

Автомобилю достался литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 40,6 кВт/ч, обеспечивающий ему запас хода до 350 километров по циклу CLTC. Мощность электромотора составляет 135 лошадиных сил.

Дизайн седана оказался весьма своеобразным. В частности, если присмотреться к нему, то можно обнаружить что перед нами находится не что иное, как Geely GL. Спереди «батарейная» модель копирует эту 4-дверку, тогда как сзади – электрическую модель Geely Geometry A.

Интерьер машины выглядит как вполне стандартный для подобного класса автомобилей. Единственное, что выделяется в нем, это скошенное по хорде рулевое колесо, а также цифровая комбинация приборов и селектор трансмиссии, выполненный в виде шайбы.

В теории Maple Leaf 60S может добраться и до России. Прошлым летом бренд Livan подтвердил свои намерения выйти на наш рынок с целой линейкой моделей, но пока дальше анонса дело так и не дошло. Войдет ли в случае появления автомобилей Livan в РФ новый седан неизвестно.