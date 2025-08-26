Аналог Mini Cooper из Китая стоит в 10 раз дешевле: но есть нюансы

Mini Cooper считается одним из желанных автомобилей во всем мире, но далеко недешевым. В начале 2000-х это поняли в Китае и выпустили хэтчбек, который внешне сильно напоминает британскую модель, но стоит гораздо дешевле.

В 2008 году «Поднебесная» компания Lifan представила на автосалоне в Пекине 5-дверку 320, которая спустя уже год вышла на рынок. Хэтчбек получил под капот 1,3-литровый бензиновый мотор, развивающий до 88 лошадиных сил.

С места до 100 км/ч 320-й разгонялся примерно за 14,5-секунды, а его максимальная скорости составляла 155 км/ч, оказавшись бесконечно далеко от оригинальных Mini Cooper.

Lifan 320 (Smily)

Что интересно, Lifan был немного крупнее британского хэтчбека. Его длина составляла 3745 мм, ширина – 1620 мм, а высота – 1430 мм против 3625 мм, 1688 мм и 1408 мм соответственно.

В Lifan утверждали, что это полностью собственная разработка компании, а ее внешнее сходство с Mini Cooper случайность. Машину продавали не только в Китае, но и на экспортных рынках, в том числе в Перу и России (под именем Smily).

На российском вторичном рынке хэтчбек Lifan 320 (Smily) представлен в большом количестве и стоит смешные по сегодняшним меркам деньги – от 120 до 500 тысяч рублей. И неспроста.

Машина считалась одной из самых небезопасных в мире. В 2014 году в одном из самых простых для прохождения краш-тестов (Latin NCAP) хэтчбек набрал 0 звезд из 5 возможных.

Кроме того, она страдала от сильной коррозии кузова, технических поломок и неприятного запаха внутри, выделяемого дешевым пластиком под воздействием солнечных лучей.