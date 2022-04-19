Самый большой кроссовер Audi: первые изображения и характеристики

Вслед за сертификационными снимками в интернет утекли официальные изображения нового кроссовера Audi, которому прочат имя Q6 и звание самого крупного SUV в линейке ингольштадтского бренда. Премьера модели запланирована на начало июня, но в Европе ее можно не ждать. «Паркетник» предназначен исключительно для китайского рынка.

Согласно информации, которую журналистам удалось «накопать» в «поднебесном» Минпроме, длина кроссовера составит 5099 мм (+36 мм по сравнению с Q7), ширина – 2014 мм (+44 мм) и высоту 1784 мм (+43 мм).

Колесная база модели будет совпадать с китайской версией Volkswagen Teramont. У этого же кроссовера Q6 должен позаимствовать и платформу.

Для новинки заявлен 3-рядный салон, но на первых порах продавать Q6 будут только в 7-местном исполнении. Шестиместная версия с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду появится чуть позже.

Внутри ожидается появление сразу трех дисплеев, а также нетривиального 4-спицевого рулевого колеса и сидений, обтянутых премиальной кожей.

Моторная линейка модели к старту продаж должна включить в себя два исполнения 2-литровой «наддувной четверки» мощностью 231 и 265 лошадиных сил. Позже у китайского Audi Q6 появится версия с 2,5-литровым 300-сильным V6. Базовые варианты будут переднеприводными, а полный привод предложат опционально.

Производством Audi Q6 для китайского рынка займется совместное предприятие SAIC Volkswagen, которое сейчас выпускает кроссоверы VW Teramont для КНР.