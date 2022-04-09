Haval Dargo для России: появились первые «живые» фото и видео

Haval подтвердила планы в ближайшее время расширить линейку своих моделей, представленных на российском рынке, новым SUV, который получит название Dargo. В самой компании называют новинку «мощным кроссоверов с дерзким современным дизайном, интеллектуальными технологиями и впечатляющим уровнем комфорта».

Накануне в Сеть утекли первые «живые» фотографии и видео с «Дарго», сделанные на территории предприятия Great Wall в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область).

Примечательно, но на кадрах, выложенных в соцсети «ВКонтакте», Haval Dargo имеет разный цвет кузова. В видеоролике запечатлен кроссовер в фирменном рыже-коричневом окрасе, тогда как на фото изображен черный «паркетник».

Согласно информации, заявленной в сертификате Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель, российскому Dargo будет положено сразу два варианта оформления кузова.

Продемонстрированный на фото и видео автомобиль будет представлять собой переднеприводное исполнение. А полноприводной модификацией станет такой кроссовер, который ранее дебютировал в странах Азии (с трапециевидной решеткой радиатора из темного пластика).

Линейка двигателей новой модели «Хавейл» на первых порах будет состоять из 2-литрового «наддувного» мотора мощностью 192 лошадиные силы, связку которому составит семискоростной «робот».

Точные сроки выхода Dargo в продажу на нашем рынке пока не обозначены, но предполагается, что произойдет это в любом случае в 2022 году. Производство модели стартовало 6 апреля.