Haval Dargo для России: производство стартовало

Компания Haval начала серийную сборку нового кроссовера, предназначенного для российского рынка. Речь идет о «паркетнике» с брутальным дизайном Dargo. Его продажи начнутся в 2022 году.

В основе «Хавал Дарго» лежит та же платформа, на которой был спроектирован бестселлер Haval Jolion (LEMON). В «Поднебесной» автомобиль носит другое название – DaGou, что в переводе значит «Big Dog» или «Большая собака».

От версии для рынка Китая российский Haval Dargo помимо имени отличается еще и дизайном. Кроссоверу досталась трапециевидная решетка радиатора, модернизированные бамперы, а также перелицованная светодиодная головная оптика и отсутствие хромированных вставок.

У нас новый вседорожник «Хавал» предложат с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 192 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. Двигатель способен работать на топливе АИ-92.

В качестве трансмиссии для модели выступит семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный. Последний реализуют по традиционному для сегмента способу – установкой муфты на задней оси. Однако в отличие от многих конкурентов у Dargo будет также система блокировки заднего дифференциала.

Точные сроки выхода Haval Dargo в продажу в России пока не обозначены, но запуск производства говорит о том, что появление модели у дилеров уже не за горами.