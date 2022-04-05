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Новая Веста Спорт: появились первые фотографии седана и универсала

От: Алексей Шмидт
Новая Веста Спорт

В феврале «АвтоВАЗ» показал, как будет выглядеть Lada Vesta NG с кузове седан и универсал. Однако актуальное семейство этой модели включает в себя еще и версию Sport, о которой на мероприятии не было сказано ни слова. Теперь же в Сеть утекли первые фотографии такой модификации.

Новая Веста Спорт была запечатлена фотошпионами паблика «Avtograd News» в соцсети «ВКонтакте». В объективы фотографов попали сразу две версии этой модели – в кузове седан, и, что еще более важно, универсал.

О том, что замеченный на парковке «сарай» является Vesta Sport может говорить размер его колесных дисков (они 17-дюймовые), а также их дизайн, характерный для оспортивленной «Весты». 

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Других характерных для спортверсий черт у машин не наблюдается. Их задние бамперы хоть и обновленные, но повторяют гражданские исполнения. 

Техническая сторона обновленной Vesta Sport с обновлением должна остаться без изменений. Предполагается, что мелкосерийный вариант сохранит тандем из 1,8-литрового бензинового мотора ВАЗ-21179-77 мощностью 145 лошадиных сил и пятискоростной МКПП Renault JR-5.

Напомним, о планах ввода в линейку версий семейства Vesta универсала говорилось еще с 2018 года. Такие автомобили несколько раз замечали в ходе тестовых испытаний, однако до конвейера они так и не дошли. 

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