Лимузин УАЗ Патриот: уникальный внедорожник стал музейным экспонатом

Далеко не все автомобили, разработанные той или иной компанией, отправляются в производство. Некоторым недостает финансирования, конструкция других признается неудачной, а третьи по прогнозам не найдут своих покупателей. Аналогичная история произошла и с одной из разновидностей внедорожника «УАЗ Патриот».

Музей Ульяновского автозавода рассказал о том, что пополнил свою коллекцию уникальным экспонатом – это лимузин УАЗ Патриот. В компании отмечают, что автомобиль был выпущен в единственном экземпляре.

По словам представителей корпоративного издания «Панорама УАЗа», опубликовавшим статью о появлении в музее «УАЗ» такой машины, удлиненный «Патриот” не добрался до серийного производства по нескольким причинам, но по каким именно, не уточнили.

Лимузин на базе внедорожника разработали и собрали в 2009 году. Тогда же компания подала заявку на получение патента, что намекало на определенные планы относительно этого проекта. Предполагалось, что завод приступит к мелкосерийному выпуску таких автомобилей. Дизайн машины был зарегистрирован, но с тех пор никаких действий с этим проектом не происходило, а несколько лет назад патент был аннулирован из-за неуплаты пошлины.

«Растянутый Патриот» обладал удлиненной рамой и вставкой в центральной части кузова, что позволяло установить в салоне машины дополнительный ряд сидений.

В интернете имеется как минимум несколько упоминаний о том, что автомобиль замечали на общественных дорогах. Так, к примеру, его пару раз использовали на свадебных мероприятиях, а также видели на параде в Ульяновске, посвященном Дню Победы.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о семиместном «УАЗ Патриот», которому также не удалось стать серийным.