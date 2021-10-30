Семиместный «УАЗ Патриот»: вы о нем не знали, а он существовал

Как известно, внедорожник «УАЗ Патриот» (УАЗ-3163) на старте своего серийного производства имел вариант с 7-местным салоном, однако от него быстро отказались – задние «седоки» таких машин располагались вдоль бортов, то есть боком по ходу движения, что во-первых было неудобно, а во-вторых – небезопасно. Три года назад ульяновская компания «Автодом», сейчас выпускающая фургоны на базе коммерческой модели «УАЗ Профи» и ряд других нестандартных автомобилей, вернулась к идее вместительного внедорожника.

Журналисты издания «Дром» ознакомились с семиместным «Патриотом», правда только заочно, поскольку «живой» такой машины в распоряжении «Автодома» уже нет – ее продали.

Как рассказали представители ульяновской фирмы, в конце 2018 года «УАЗ» обратился с заказом на разработку 7-местного варианта «Патриота», после чего начались активные работы по реализации этого амбициозного проекта.

В компании решили скомпоновать сидения по формуле 2+2+3. На втором ряду установили те же кресла, что и спереди, а на третьем – еще три отдельных сидения.

Главной проблемой в том, чтобы сделать «Патриот» семиместным, стало отсутствие салазок для сидений второго ряда, а также невозможность быстро откинуть их спинки, а только наклонить (хотя и для этого приходилось долго крутить барашек). Так что единственным путем, как пробираться на третий ряд сидений, был центральный проход.

Еще одной сложностью, с которой столкнулись конструкторы «Автодом», оказались ремни безопасности для заднего ряда, выпустить которые быстро не удалось, поэтому вопрос о серийном производстве такого внедорожника сразу был снят. Объем модернизации посчитали несоразмерным потенциальному спросу на семиместные автомобили, а в Sollers потеряли к проекту былой интерес.