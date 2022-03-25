У Haval Dargo для России может оказаться два варианта дизайна

Компания Haval анонсировала внедорожник Dargo, который будет продавать в том числе и на российском рынке, еще в прошлом году. Уже тогда стало понятно, что автомобилю предстоит отличаться от своего китайского родственника DaGou. Теперь же выяснилось, что в России сертифицировали обе версии этой модели – экспортную и китайскую. Впрочем, это совсем не значит, что оба варианта нового внедорожника предложат в нашей стране параллельно.

Напомним, экспортный Haval Dargo визуально отличается от китайского DaGou измененным оформлением передней части кузова.

Внедорожнику достались собственные панели капота и передних крыльев, а также массивная радиаторная решетка трапециевидной формы. Кроме того, у него слегка иные фары, другой бампер и расширители колесных арок.

В сертификате Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для России внедорожник фигурирует в обеих версиях. В документе также указано, что от DaGou будет представлена версия с передним приводом, тогда как более утилитарный Dargo получит исключительно полный привод.

Однозначно утверждать, что на российском рынке будут продавать сразу две версии новой модели Haval, серьезно отличающиеся дизайном, нельзя. Компания эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Пока можно сказать точно только одно, внедорожники будут выпускать на заводе китайской марки в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»).

Локальные автомобили получат под капот новый 2-литровый «наддувный» двигатель, который в угоду налоговым льготам дефорсируют с 245 лошадиных сил и 385 Нм до 192 л.с. и 320 Нм «момента».