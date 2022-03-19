Торпедо Lada Vesta NG раскрыли на новых патентных изображениях

Несмотря на то, что формальный дебют Lada Vesta NG (да, фейслифтинг «АвтоВАЗ» называет «новым поколением»), уже состоялся, как будет выглядеть салон реформенного «вазовского» флагмана до сих пор остается загадкой. Впрочем, отдельные детали интерьера демонстрировались на шпионских и патентных изображениях в конце прошлого-начале этого года.

К примеру, совсем недавно компания запатентовала дизайн цифровой «приборки» для новой «Весты». А теперь в базе Федерального института промышленной собственности появились изображения всей передней панели модели.

Как можно заметить на фирменных картинках, опубликованных в базе Роспатента, торпедо Vesta NG будет 2-цветным – темный верх и светлый низ предложат для покупателей самых дорогих комплектаций семейства. Он практически наверняка станет прерогативой исключительно «топового» исполнения модели, в котором покупателей также будет ждать цифровая комбинация приборов.

Суммарно в базу российского ведомства были загружены изображения трех версий исполнения передней панели. Вместе с 2-цветным вариантом там появились исполнения без магнитолы и с магнитолой.

Что касается самой «приборки», то ее выполнят в том же стиле, в котором этот элемент был аналоговым. Эту деталь «Веста» позаимствует у Renault Logan и Sandero.

В начале марта этого года стало известно, что «АвтоВАЗ» начал отправлять новые «Весты» к дилерам. Пока это так называемые шоу-кары, предназначенные для презентаций в разных городах России. Автомобили, предназначенные для продаж, появятся в распоряжении автосалонов чуть позже.

Информацию о технической составляющей Vesta NG «АвтоВАЗ» пока не раскрыл, но можно предположить, что модель сохранит актуальную моторную гамму. Сейчас в нее входят 1,6-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровый 122-сильный «безнаддувный» двигатель.