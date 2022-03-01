Появились первые фото Chery Tiggo 8 Pro для Китая

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro вышел в продажу в России еще год назад, но, как оказалось, в Китае такой модели не существует. На «поднебесном» рынке этот «паркетник» носит название Tiggo 8 Plus. Впрочем, вскоре Tiggo 8 Pro всё же появится в КНР, но это будет совсем другая разновидность «восьмерки», не похожая на российскую.

В Сеть утекли первые фотографии «Тигго 8 Про» для Китая. Автомобиль был замечен на местных улицах полностью без камуфляжа. Судя по снимкам, китайской разновидности Tiggo 8 Pro будет отведена роль «спорт-версии».

На это намекает наличие в его экстерьере оттенков красного цвета, а также массивных воздухозаборников в переднем бампере.

В салоне можно ожидать появления передней панели, объединяющей в себе цифровую комбинацию приборов и дисплей мультимедийной системы. Ее дизайн напоминает аналогичный элемент интерьера кроссовера Omoda 5, который должен добраться до России до конца 2022 года.

Оснащение и технические характеристики новой модели «Чери» для Китая стали известны еще до публикации шпионских снимков. Информацию о кроссовере «слили» из базы «поднебесного» минпрома. Согласно официальной документации, вседорожнику достанется видеорегистратор, передняя камера, радар, датчики парковки, панорамная крыша и 7-местный салон.

Под капотом кроссовера расположится 1,6-литровый бензиновый мотор TGDI Ateco, выдающий 197 лошадиных сил. В качестве альтернативы выступит 2-литровая «наддувная четверка» мощностью 254 л.с.