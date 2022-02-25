Новый китайский кроссовер Geely Monjaro для России: только полный привод

На этой неделе мы уже рассказывали о том, что компания Geely тестирует в Сургуте прототип нового кроссовера под названием Monjaro. Предполагалось, что параллельно с испытаниями автомобиль будет проходить сертификацию, однако теперь стало известно, что она завершена.

В базе Росстандарта появился ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на Geely Monjaro. Как и предполагалось, автомобиль, являющийся родственником по платформе кросс-купе Tugella, получит в России такую же агрегатную базу и исключительно полный привод.

Для обоих внедорожников предусмотрят безальтернативную связку из 2-литрового «наддувного» двигателя мощностью 238 лошадиных сил и 8-диапазонной автоматической трансмиссии фирмы Aisin.

Кроме того, в сертификате был указан ряд опций, которые может получить будущий флагман «Джили» в РФ. В этот список вошли: светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки, климат-контроль, восемь динамиков акустической системы, а также 10-дюймовая цифровая панель приборов и центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма.

За дополнительную плату можно будет рассчитывать на появление еще одного монитора в салоне, предназначенного для переднего пассажира. Из других указанных в ОТТС опций также имеет смысл выделить: беспроводную зарядку для гаджетов, «проекцию» на лобовое стекло, датчики парковки спереди и сзади, систему кругового обзора и панорамную крышу.

Цены на Geely Mojnaro для России пока неизвестны. В продажу китайский кроссовер должен поступить во второй половине 2022 года.