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Нового «китайца» Geely Monjaro, предназначенного для России, тестируют при -38 °C

От: Алексей Шмидт
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О планах вывода на наш рынок нового большого кроссовера Geely рассказывала еще в прошлом году, а теперь эти намерения постепенно подбираются к реализации. В Сети появились фотографии «паркетника» Geely Monjaro (именно так его будут называть в России), проходящего испытания в условиях севера. 

Снимки нового кроссовера «Джили» опубликовал портал «Китайские автомобили». Тестовый прототип с российскими номерами был замечен читателями издания в ходе тестов в Сургуте, где температура воздуха опускалась до -38 °C. Для проверки автомобиля использовались как городские магистрали, так и обледенелые таежные дороги.

«Заставляют работать автомобиль всю ночь на холостом ходу, снимают кучу показаний с различных датчиков. «Мучают», в общем, машину, но она молодец – держится», — рассказал чем занимаются тестировщики с автомобилем сотрудник маркетингового отдела дилерского центра «Арт-Авто» в Сургуте Андрей Капустинский.

Фотографии дают возможность оценить, как будет выглядеть Monjaro, предназначенный для России (кузов тестового прототипа почему-то не закамуфлировали). Судя по снимкам, машине достанется вертикальная радиаторная решетка и массивный бампер, которые по своему дизайну практически не отличаются от тех, что использует китайский «исходник» Xingyue L.

Вместе с тем, в Сети появилось и фото интерьера кроссовера. На нем можно разглядеть три дисплея в передней части, каждый из которых отведен под отдельные нужды. Первый отвечает за вывод информации приборов для водителя, второй – за экран мультимедии, а третий (дополнительный) предусмотрен для переднего пассажира. Во всех трех случаях диагональ мониторов превышает 12 дюймов.

По неофициальной информации, в России флагманский кроссовер Geely будут продавать с тем же двигателем, что и кросс-купе Tugella. Им, напомним, является 2-литровый «наддувный» мотор мощностью 238 «сил» и 350 Нм, агрегатированный 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. 

В продажу в России Geely Monjaro должен поступить во второй половине 2022 года. Следующим шагом для модели перед ее запуском в реализацию станет сертификация. 

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Молодцы китайцы, поняли, что корейцы и японцы стоят на месте и активно давят их на нашем рынке!

КОММЕНТАРИИ

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