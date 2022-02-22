Новый лифтбэк Changan Uni-V оценили в Китае на уровне Kia Rio

Компания Changan определилась с ценой очередной новинки в линейке Uni, раскрыв прайс-лист на седан Uni-V. Первая не SUV-модель в молодежном семействе оценена минимум в 108 тысяч 900 юаней или 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу, что соответствует российской стоимости Kia Rio в одной из средних комплектаций.

Новая 5-дверка «Чанган» переняла внешний облик у своих родственников из семейства кроссоверов. Лифтбэку Uni-K достался силуэт с развитыми гранями, а также оформление «передка» в фирменной стилистике Uni: здесь и безрамочный «гриль» и зауженная головная оптика, а также рельефный бампер с интегрированными в него широкими воздухозаборниками. Сзади машине достался фальшдиффузор и 4-ствольный выхлоп.

Интерьер оформлен не менее футуристично, чем экстерьер. Внутри автомобиля установлено сразу 4 дисплея, 3 из которых формируют водительский «кокпит». На центральном экране демонстрируются основные показатели приборов, а по бокам – допинформация. Центральный тачскрин отведен под мультимедийную систему.

Длина Changan Uni-V составляет 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм. Размер колесной базы равен 2750 мм. Таким образом, по габаритам китайский лифтбэк близок к Kia Cerato актуальной генерации и его родственнику Hyundai Elantra.

В «Поднебесной» продавать Uni-V будут с 1,5-литровым «наддувным» бензиновым двигателем, выдающим 188 лошадиных сил. Связку ему составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Позже линейка моторов модели пополнится более производительным 2-литровым агрегатом.

В прошлом году «Чанган» анонсировал для России новый кроссовер Uni-K, однако до сих пор не вывел его на наш рынок. Не исключено, что лифтбэк Uni-V также войдет в список моделей, которые китайская компания рано или поздно начнет продавать в РФ, но пока никаких официальных заявлений на этот счет не прозвучало.