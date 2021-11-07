Changan Uni-K: каким будет «китайский Туарег», который везут в Россию

Премьера нового кроссовера компании Changan в России, который получит название Uni-K, все ближе. Совсем недавно Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что китайцы сертифицировали машину, получив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать ее продажи в РФ. Но каким будет новый автомобиль Changan, который по габаритам можно сравнивать даже с Volkswagen Touareg? Часть ответов на этот вопрос дал официальный сайт автопроизводителя.

Длина Changan Uni-K составит 4878 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1702 мм, а размер его колесной базы будет равен 2890 мм. Таким образом, машина окажется близка по размерам с VW Touareg, а также крупнее своего потенциального конкурента Kia Sorento.

Продавать «Юни Кей» в России будут с 2-литровым 227-сильным бензиновым турбомотором производства Volvo (380 Нм), связку которому составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач фирмы Aisin и интеллектуальная система полного привода Nextrac от компании BorgWarner.

Таким образом, техническое оснащение модели для российского рынка уже более-менее известно, но как насчет его оборудования?

Небольшую ясность в этот вопрос внесли журналисты «Китайских автомобилей», сославшись на информацию, появившуюся на официальном сайте Changan.

Выяснилось, что Uni-K получит скрытые дверные ручки (когда водитель подходит к машине – ручки выдвигаются, тогда как во время движения, напротив, прячутся в кузов, тем самым улучшая аэродинамику и акустический комфорт).

Головная оптика у кроссовера будет полностью светодиодной, а салон сможет похвастаться наличием в сиденьях не только системы подогрева, но и вентиляции.

А еще у Changan Uni-K будет самая большая панорамная крыша среди китайских автомобилей. Ее площадь составит 1,31 квадратный метр. Дополнят комфортабельность интерьера аудиосистемой фирмы Sony с 14-ю динамиками и десятиканальным усилителем.

Какими окажутся цены на Changan Uni-K в России, пока неясно, но в «Поднебесной» за кроссовер просят от 153 тысяч 900 до 184 тысяч 900 юаней или 1 миллион 700 – 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Не исключено, что российский прайс модели окажется выше, ведь его главные конкуренты Kia Sorento и Hyundai Santa Fe стоят от 2 миллионов 500 и 2 миллионов 600 тысяч рублей. При этом габаритное сходство с Volkswagen Touareg и вовсе ни о чем не говорит. Немец находится в другой ценовой категории и стоит от 5 миллионов 500 тысяч рублей.