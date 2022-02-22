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Раскрыта внешность кроссовера Ferrari Purosangue

От: Алексей Шмидт
Ferrari Purosangue

В Сеть утекли первые фотографии нового кроссовера Ferrari Purosangue. Автомобиль был заснят без камуфляжа на территории завода итальянской марки в Маранелло. Purosangue станет дебютом «Феррари» в сегменте SUV.

Как можно наблюдать на выложенных в интернет снимках, дизайн нового «паркетника» Ferrari будет выполнен в стиле купе Roma, напоминая внешне скорее 4-местное купе, чем полноценный кроссовер в его традиционном представлении. Это понимают и в «Феррари» и даже придумали для этого сегмента собственное обозначение – FUV (Ferrari Utility Vehicle).

Официальное название для новой модели пока не определено, поэтому не исключено, что серийный вариант получит другое имя, а не Purosangue.

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Из технических сведений, которые доступны на сегодняшний день, можно выделить лишь, что кросс-купе будет базироваться на переднемоторной архитектуре, особенностью которой станут установленный в переделах базы ДВС, преселективная роботизированная трансмиссия, смонтированная по схеме transaxle, а также подвеска с возможностью регулировки дорожного просвета. 

Линейка двигателей Purosangue может включить в себя 12-цилиндровый оппозитник. Причем предполагается, что кроссовер Ferrari станет последней моделью итальянского бренда, который будет укомплектован атмосферным V12. Впрочем, не исключен и вариант, при котором силовая установка Purosangue будет спроектирована с оглядкой на гибридную систему SF90 Stradale

Премьера Ferrari Purosangue должна состояться до конца 2022 года. С выходом кроссовера в продажу его главным конкурентом станет кроссовер Aston Martin DBX707. 

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