Раскрыта внешность кроссовера Ferrari Purosangue

В Сеть утекли первые фотографии нового кроссовера Ferrari Purosangue. Автомобиль был заснят без камуфляжа на территории завода итальянской марки в Маранелло. Purosangue станет дебютом «Феррари» в сегменте SUV.

Как можно наблюдать на выложенных в интернет снимках, дизайн нового «паркетника» Ferrari будет выполнен в стиле купе Roma, напоминая внешне скорее 4-местное купе, чем полноценный кроссовер в его традиционном представлении. Это понимают и в «Феррари» и даже придумали для этого сегмента собственное обозначение – FUV (Ferrari Utility Vehicle).

Официальное название для новой модели пока не определено, поэтому не исключено, что серийный вариант получит другое имя, а не Purosangue.

Из технических сведений, которые доступны на сегодняшний день, можно выделить лишь, что кросс-купе будет базироваться на переднемоторной архитектуре, особенностью которой станут установленный в переделах базы ДВС, преселективная роботизированная трансмиссия, смонтированная по схеме transaxle, а также подвеска с возможностью регулировки дорожного просвета.

Линейка двигателей Purosangue может включить в себя 12-цилиндровый оппозитник. Причем предполагается, что кроссовер Ferrari станет последней моделью итальянского бренда, который будет укомплектован атмосферным V12. Впрочем, не исключен и вариант, при котором силовая установка Purosangue будет спроектирована с оглядкой на гибридную систему SF90 Stradale.

Премьера Ferrari Purosangue должна состояться до конца 2022 года. С выходом кроссовера в продажу его главным конкурентом станет кроссовер Aston Martin DBX707.