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Toyota Land Cruiser 300 добрался до российской полиции

От: Алексей Шмидт
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Российские полицейские получили в свое распоряжение внедорожники Toyota Land Cruiser 300. Одну из таких машин с синими номерными знаками типа 20, цветографической схемой Министерства внутренних дел и кодом региона 77 запечатлели на дорогах Москвы. Снимок машины опубликовал портал «Platesmania».

Судя по фото, сотрудникам правоохранительных органов достался «трехсотый» в богато оснащенной версии, о чем говорят специальные бамперы, колесные диски и шильдики на стойках с гравировкой 70th Anniversary. Цены на такие «Крузаки» в России сейчас начинаются с отметки в 8 миллионов 100 тысяч рублей.

Первой силовой структурой, получившей в свое распоряжение новый японский «рамник», стала полиция Дубая (ОАЭ). Причем произошло это еще до того, как автомобиль поступил в официальную продажу на местном рынке. 

tlc 300 front

Что касается замеченного в Москве Land Cruiser 300, то по неофициальной информации внедорожник относится к Центру спецназначения вневедомственной охраны Федеральной службы войск нацгвардии. Автор фотографии заметил машину в паре с лимузином Aurus Senat, которым владеет Минпромторг.

toyota land cruiser 300 4

Напомним, практически сразу после старта продаж внедорожники Toyota Land Cruiser 300 оказались в дефиците. Только в Японии очередь на покупку этой модели растянулась на 4 года вперед, а головной офис даже был вынужден обязать дилеров требовать с покупателей расписку о том, что они не будут перепродавать свои LC300 в течение первого года владения. 

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