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Kami Nimble: выпуск киргизского электрогрузовика из запчастей Lada откладывается

От: Алексей Шмидт
Kami Nimble

Осенью прошлого года молодая киргизская фирма Kami Motors продемонстрировала первый опытный образец своего коммерческого грузового автомобиля на электрошасси. Машина получила название Nimble, что в переводе означает «шустрый». Предполагалось, что автомобиль встанет на конвейер до конца 2021-го, но в итоге этого так и не произошло. Электрогрузовик, использующий в своей конструкции 95% запчастей Lada, до сих пор не завершил процедуру сертификации.

Как утверждают авторы проекта, на сегодняшний день выпущено несколько экземпляров Kami Nimble, которые будут использованы для получения на модель Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Сертификация машины затягивается из-за пандемии, а также сезонных факторов, не позволяющих провести испытания тормозной системы автомобиля. 

1 KAMI

Впрочем, в Kami Motors обещают, что начнут серийный выпуск Nimble в этом году. В качестве крайнего срока передачи машин заказчикам заявлена дата 31 декабря 2022 года.

2 KAMI

Напомним, в основе Kami Nimble лежит пространственная рама из труб. Кабина грузовика, работающего на электрической тяге, выполнена из пластика. Длина машины – 4200 мм. Грузоподъемность составляет 700 кг.

Приводить в движение машину предстоит китайскому асинхронному двигателю Shinegle, максимальная 30-минутная отдача которого равна 15 кВт (чуть более 20 л.с.). Связку электромотору составит литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 100 А/ч, позволяющий проезжать Nimble на одном заряде до 110 км. 

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Она из Лего что ли будет сделана? Выглядит как дешёвая игрушка из фикс прайса

КОММЕНТАРИИ

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