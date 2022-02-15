Обновленные Haval F7 и F7x для России: названы цены

Компания Haval рассекретила рублевые цены на обновленные кроссоверы F7 и F7x для российского рынка. Премьера рестайлинговых китайских «паркетников» состоялась в начале февраля. С модернизацией автомобили получили пересмотренный внешний облик, а также расширенное оснащение.

Внешне отличить реформенные F7 и F7x от их предшественников можно по увеличенной решетке радиатора, бамперам измененной формы, а также новым «противотуманкам».

Кроме того, цветовая палитра моделей пополнилась новым вариантом – «Магматический красный», а также стали доступны 19-дюймовые литые колесные диски.

Изменения не обошли и салон кроссоверов, где появилась комбинация отделки из ткани и эко-кожи, а также полностью эко-кожи с перфорацией. Помимо базового черного варианта для покупателей предложено решение с сочетанием синей отделки с бежевыми вставками.

Что касается списка оснащения традиционного кроссовера и его купеобразной версии, то в нем главное изменение касается расширения диапазона работы климатической системы на две зоны (раньше была только одна), а также появления у водительского кресла системы вентиляции.

Помимо этого обновленные F7 и F7x могут быть укомплектованы новой мультимедийной системой с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и модернизированной виртуальной панелью приборов аналогичной диагонали.

И, наконец, лобовое стекло отныне можно выбрать в варианте с системой электрического обогрева всей его поверхности.

Линейку двигателей рестайлинг не затронул. Как F7, так и F7x продолжат продавать в России с прежними 1,5- и 2-литровыми турбомоторами мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составит 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод, как и ранее, можно будет выбрать как передний, так и полный.

Цены на обновленные Haval F7 и F7x стартуют с отметки в 1 миллион 899 и 1 миллион 969 тысяч рублей соответственно. Таким образом, согласно РРЦ (рекомендованная розничная цена) F7 2022 в сравнении с предшественником подорожал на 90 тысяч рублей, тогда как F7x 2022 прибавил 110 тысяч рублей.