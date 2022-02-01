Обновленные Haval F7 и F7x для России: известны все изменения

В конце января компания Haval приступила к сборке на своем российском заводе, расположенном в Тульской области, обновленных кроссоверов F7 и F7x. Продажи реформенных «паркетников» должны начаться до конца февраля. Накануне автопроизводитель раскрыл о них практически все подробности.

Внешне Haval F7 и F7x отличаются от предшественников новой радиаторной решеткой, выполненной в черном цвете, а также более рельефными бамперами и новым дизайном «противотуманок». Кроме того, для автомобилей стали доступны 19-дюймовые литые колесные диски.

С рестайлингом оба кроссовера F-серии обзавелись новыми материалами интерьерной отделки. Для покупателей будет доступен выбор из двух вариантов: искусственная кожа с перфорацией или же ткань плюс искусственная кожа. А для купеобразного F7x дополнительно разработан эксклюзивный салон, включающий в себя цветовой тандем из черного и красного акцентов.

Улучшения произошли и во внутреннем оснащении. Так, например, бывший раньше однозонным климат-контроль пополнился второй зоной, а водительские сиденье опционально можно выбрать с функцией вентиляции. Мультимедийная система увеличилась сразу на 3,3-дюйма (с 9 до 12,3 дюйма), соответствуя диагонали приборной панели.

Список водительских ассистентов пополнился интеллектуальной системой автопарковки, а также функцией предотвращения столкновений при проезде перекрёстков.

Лобовое стекло как в Haval F7, так и F7x может быть оснащено электрообогревом всей поверхности, а объем бачка «омывайки» было решено увеличить до 4,5 литров.

Цветовая палитра кузовов обеих моделей пополнилась полностью новым цветом – «Магматический красный» (металлик).

Техническую сторону автомобилей обновление не затронуло. Обе модели продолжат продавать с 1,5- и 2-литровыми турбироваными бензиновыми моторами мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно, работающими в паре с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Цены на рестайлинговые кроссоверы пока не объявлены.