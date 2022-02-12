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Great Wall готовит конкурента Land Cruiser Prado: его назовут Tank 400

От: Алексей Шмидт
Tank 400

Китайский автогигант Great Wall готовится к расширению линейки внедорожных моделей бренда Tank. Автопроизводитель представил концепт-кар Tank 400 в прошлом году на автосалоне в Чэнду, а теперь запатентовал дизайн его серийной версии, премьера которой должна состояться в течение 2022 года.

Патентные изображения новинки появились в базе «поднебесного» минпрома. Судя по регистрационным картинкам, автомобиль сохранит нарочито брутальный внешний облик, который был присущ прототипу (заглавное фото). 

tank 400 patent 3 1000

О том, каким будет интерьер внедорожника, который должен по габаритам оказаться сопоставим с Haval H9, пока остается лишь догадываться.

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Интерьер прототипа Tank 400 (2021 год)

В салоне шоу-кара использовалась панель приборов со встроенными массивными экранами в «колодцах», а также огромный дисплей мультимедийной системы и нетривиальный селектор трансмиссии. Впрочем, скорее всего, до массового варианта Tank 400 большинство этих «прелестей» если и доберется, то в усеченном виде. 

tank 400 patent 4 1000

О технике информации также пока нет. По слухам, моторную линейку нового китайского вседорожника могут составить 4- и 6-цилиндровые моторы с довесками в виде стартер-генераторов. 

В линейке бренда Tank модель под индексом 400 должна расположиться между относительно компактным и доступным 300 и более роскошным 500, оба из которых уже выпускаются серийно. Главным конкурентом модели видится японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

tank 400 patent 1 1000

В будущем список моделей марки «Танк» пополнится самыми крупными внедорожниками – 700 и 800. 

Вместе с тем, «младший» Tank 300 может добраться и до российского рынка. Автомобиль запатентовали у нас еще прошлым летом. Производством модели займется завод Haval в Тульской области, но когда именно, до сих пор не ясно.

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