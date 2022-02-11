Обновленный Geely Coolray: появились первые фотографии

На российском рынке кроссовер Geely Coolray пока продается образца 2018 года, но на родине в «Поднебесной», где эта модель известна под другим названием (Binyue), автомобиль уже успел пережить модернизацию. В рамках рестайлинга машине достались иные бамперы и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Теперь Geely Binyue обновился вновь, но куда более серьезно.

Первые фотографии реформенного «паркетника» утекли в Сеть после того, как были опубликованы в базе минпрома КНР. Комплексная модернизация кроссовера включила в себя полностью измененное оформление передней и задней частей кузова.

Китайскому вседорожнику достались объединённые в массивный единый кластер радиаторная решетка и воздухозаборник, а также более агрессивная форма переднего бампера, зауженные LED блок-фары, новый капот и передние крылья.

Корму доработали, заменив фары на более узкие с горизонтальной световой перемычкой. Ниша под номер переехала на уровень ниже, а спортивности задней части добавили фальшдиффузором и выразительным спойлером на крышке багажника.

Согласно информации, опубликованной в базе китайского ведомства, обновленный Geely Coolray/Binyue будет иметь длину 4380 мм (+50 мм к предшественнику), ширину – 1800 мм, высоту – 1609 мм и колёсную базу 2600 мм.

Приводить в движение кроссовер предстоит прежней полуторалитровой «наддувной четверке» Volvo, мощность которой увеличат со 177 до 181 лошадиной силы. Связку мотору составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

Когда рестайлинговый Geely Binyue поступит в продажу в Китае, пока неизвестно, однако уже известна его предварительная цена – от 80 тысяч юаней или 945 тысяч рублей.

В России за дореформенный Geely Coolray с дефорсированным до 150 лошадиных сил двигателем и «роботом» просят от 1 миллиона 487 тысяч рублей.