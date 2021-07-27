Кроссовер Geely Coolray обновился, но пока только на родине

Китайская Geely обновила на домашнем рынке кроссовер Binyue, известный в России и ряде других стран под названием Coolray. Продажи реформенного «паркетника» в «Поднебесной» стартуют в ближайшее время.

С рестайлингом автомобиль получил ряд изменений в дизайне и отличается от предшественника более агрессивным дизайном переднего бампера, увеличенной нижней решеткой, а также измененным рисунком верхнего «гриля », выполненного в виде сетки, а не кругов, как было раньше.

Спереди появилась серая X-образная вставка, капот обзавелся широкой полосой аналогичного цвета, а на двери багажника установили массивный спойлер. Среди других изменений, которые пережил Binyue/Coolray с обновлением, стоит выделить появление у него новых 18-дюймовых колесных дисков.

Насколько изменение обвеса сказалось на габаритах модели, не уточняется. Длина актуального «кросса» составляет 4330 мм, а размер его колесной базы равен 2600 мм.

Модернизация затронула и интерьер модели, который обзавелся черно-золотым цветом в отделке (но будут и обычные версии с простым серебристым пластиком), обивкой кресел из кожи и алькантары, новым селектором трансмиссии, а также 12,3-дюймовым дисплеем «мультимедии» (раньше максимальный вариант шел с экраном на 10,25 дюйма).

О технической стороне обновлённого Geely Binyue/Coolray не рассказали. Впрочем, реформы ее вряд ли затронули. Нынешний кроссовер продают в Китае с полуторалитровой «наддувной тройкой», выдающей 177 лошадиных сил. Ассистирует ей 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Базовый «паркетник» оснащается 1,4-литровой «турбочетверкой» на 141 л.с., работающей с 6-ступенчатой МКПП или «роботом» 6DCT. Имеется у модели и гибридная версия PHEV. Привод во всех вариантах может быть только передним.

В продажу в Китае обновленный Binyue поступит в ближайшие месяцы. Цены на нее еще не объявлены.

В России эта модель известна под именем Geely Coolray. Автомобиль поступил в реализацию в прошлом году. За кроссовер просят от 1 миллиона 376 тысяч 990 рублей.