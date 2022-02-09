Kia Sportage 5 поколения получил самую «быструю» версию

Kia завершила формирование глобальной гаммы нового, пятого по счету поколения кроссовера Sportage – в Соединенных Штатах Америке дебютировал длиннобазный вариант в версии подзаряжаемый гибрид. Аналогичная модификация ранее была анонсирована и для Европы, но в продажу обе поступят примерно в одно и то же время – в конце лета 2022 года. Новый вариант станет самым мощным исполнением «Спортейджа».

Полное название самого производительного Sportage выглядит следующим образом – Kia Sportage PHEV. Такие кроссоверы получат под капот 1,6-литровый бензиновый «наддувный» двигатель мощностью 180 лошадиных сил, связку которому составит электрический мотор на 91 л.с. Последний будет встроен в 6-скоростную автоматическую трансмиссию. Суммарная отдача такой агрегатной линейки – 265 лошадиных сил.

Гибрид обладает традиционной системой полного привода с муфтой, расположенной на задней оси. Таким образом, даже в случае использования машины исключительно в электрическом режиме кроссовер будет иметь привод на 4 колеса.

Запаса литий-полимерной батареи (13,8 кВт/ч) должно оказаться достаточно для того, чтобы проезжать исключительно на электротяге 52 километра.

Внешне все отличия Sportage PHEV от традиционных кроссоверов сведутся лишь к появлению у «подзаряжаемого гибрида» дополнительного лючка «зарядки», вырезанного в правом борту кузова.

Какими окажутся динамические характеристики такого «Спортейджа», пока неизвестно. Также нет информации и о его возможной цене.

На российском рынке Sportage PHEV ждать не стоит. До нас доедут исключительно версии с бензиновыми «атмосферниками». В продажу в России Sportage 5 поколения должен поступить в начале весны 2022 года.