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Британский журнал Top Gear жаждет увидеть Lada Niva 3

От: Алиса Шашкова
Niva 3

Редакция британского автомобильного журнала Top Gear опубликовала статью, в которой поделилась своими мыслями относительно нового поколения российского внедорожника Lada Niva. Премьера модели запланирована на 2024 год, однако западное СМИ почему-то утверждает, что автомобиль появится в 2025-м.

В материале, опубликованном изданием из «Туманного Альбиона», рассказывается краткая история «Нивы», которая сходит с конвейера практически в неизменном виде на протяжении уже 45 лет.

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Вместе с тем, британские журналисты утверждают, что даже после того, как Niva 3 поступит в продажу, старый вариант внедорожника продолжит сходить с конвейера, предлагаясь параллельно с новой моделью. Причина – высокий спрос на такие автомобили. 

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Впрочем, если быть точнее, «вазовцы» действительно могут сохранять присутствие классической «Нивы» на конвейере какое-то время после выхода нового поколения, однако длиться это будет ровно до тех пор, пока производство устаревшего не пересечет порог рентабельности.

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«Пока нет абсолютно никаких сведений о том, может ли новая Lada Niva добраться до Великобритании. Но мы бы очень хотели ее увидеть. Она позволит заткнуть дыру в нише, где сейчас главенствует Suzuki Jimny», – говорится в статье издания Top Gear.

Напомним, актуальное поколение Lada Niva продается на британском рынке. Автомобили импортирует частная фирма, которая помимо ввоза занимается еще и сертификацией таких внедорожников. Цены на них начинаются с отметки в 19 тысяч 600 фунтов стерлингов или около 2 миллионов рублей.

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