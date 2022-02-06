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Dacia Bigster впервые заметили в Праге: из него сделают кроссовер Lada

От: Алексей Шмидт
dacia bigster

Новый семиместный кроссовер Dacia Bigster впервые заметили вне стен фотостудий. Что самое интересное, машину сфотографировали не на родине в Румынии, а в вотчине Skoda – столице Чехии.

Местные журналисты сразу же выяснили, что Bigster попал в Прагу неслучайно. Именно в этом городе Dacia провела пресс-конференцию с дилерами, в ходе которой показала не только новый семиместный кроссовер, фотографировать который строго-настрого запретила, но и предвестника нового Lada Largus – универсал Jogger.

Впрочем, снимок «паркетника», на базе которого планируется разработать новый кроссовер C-класса от Lada, сделать все же удалось, хоть и не сотруднику прессы. Машину запечатлел внимательный прохожий. 

Автомобиль привлек автолюбителя тем, что он оказался чем-то похож на последний Dacia Duster. С другой стороны – «паркетник» обладает куда более выразительным дизайном, чем утилитарный кроссовер, хорошо известный на российском рынке.

«Бигстеру» достались рубленные кузовные панели, оригинальный пластиковый обвес, скрытые в кузове дверные ручки и необычный рисунок светодиодных фар, напоминающий очертания приближающихся друг к другу ракет.

В прошлом году было подтверждено, что в основу Dacia Bigster, как и всех последующих моделей румынского бренда и марки Lada, ляжет платформа CMF-B. Длина кроссовера составит порядка 4600 мм. 

Предполагается, что автомобиль будет представлен в 2025 году, однако некоторые источники говорят даже о 2023-м. Кроме того, в начале этого года была названа предварительная стоимость такого кроссовера.

По словам генерального директора бизнес-единицы Dacia-Lada Дени Ле Вот, цена Bigster составит около 40 тысяч евро (примерно 3,4 миллиона рублей), но может оказаться несколько ниже, если машину разгрузят опциями. 

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