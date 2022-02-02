Новый большой кроссовер Volkswagen: подробности о VW416/3

В Сеть утекла очередная серия фотографий рабочего прототипа нового перспективного кроссовера Volkswagen, которому предстоит бороться за покупателей в сегменте среднеразмерных SUV. Машина, облаченная в плотный камуфляж, колесит по дорогам Европы. Грядущая новинка должна стать одним из самых крупных вседорожников за всю историю немецкого бренда.

Официальное название для автомобиля до сих пор не присвоено, но рабочие прототипы имеют внутризаводское обозначение VW416/3. В их основе лежит платформа модели Talagon. Несмотря на маскировку, можно заметить, что от своего родственника по «тележке» новый большой кроссовер «Фольксваген» будет отличаться слегка укороченным кузовом и кормой, выполненной по лекалам современных купеобразных SUV.

На сегодняшний день самым крупным вседорожником VW является Talagon. Его длина равна 5153 мм, а колесная база – 2980 мм. Выпуском модели занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen в Китае.

По неофициальной информации, еще более габаритный кроссовер VW может получить название Talagon X. В отличие от своего одноименного собрата без приставки «X» в названии в его салоне сможет разместиться не семь, а только пять пассажиров, что гарантирует солидный запас пространства для пассажиров второго ряда и вместительный багажник.

По всей вероятности, вместе с архитектурой новинка унаследует у простого Talagon и линейку двигателей. В нее сейчас входят 2- и 2,5-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 186 и 220, а также 299 «сил» соответственно. Связку обоим составляет семидиапазонный «робот». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Сроки старта продаж нового большого кроссовера Volkswagen, а также его возможные цены пока держатся в секрете. За обычный VW Talagon в «Поднебесной» сейчас просят от 299 тысяч 900 юаней или 3 миллиона 615 тысяч рублей.