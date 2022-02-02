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Новый большой кроссовер Volkswagen: подробности о VW416/3

От: Алексей Шмидт
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В Сеть утекла очередная серия фотографий рабочего прототипа нового перспективного кроссовера Volkswagen, которому предстоит бороться за покупателей в сегменте среднеразмерных SUV. Машина, облаченная в плотный камуфляж, колесит по дорогам Европы. Грядущая новинка должна стать одним из самых крупных вседорожников за всю историю немецкого бренда.

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Официальное название для автомобиля до сих пор не присвоено, но рабочие прототипы имеют внутризаводское обозначение VW416/3. В их основе лежит платформа модели Talagon. Несмотря на маскировку, можно заметить, что от своего родственника по «тележке» новый большой кроссовер «Фольксваген» будет отличаться слегка укороченным кузовом и кормой, выполненной по лекалам современных купеобразных SUV.

На сегодняшний день самым крупным вседорожником VW является Talagon. Его длина равна 5153 мм, а колесная база – 2980 мм. Выпуском модели занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen в Китае.

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По неофициальной информации, еще более габаритный кроссовер VW может получить название Talagon X. В отличие от своего одноименного собрата без приставки «X» в названии в его салоне сможет разместиться не семь, а только пять пассажиров, что гарантирует солидный запас пространства для пассажиров второго ряда и вместительный багажник.

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По всей вероятности, вместе с архитектурой новинка унаследует у простого Talagon и линейку двигателей. В нее сейчас входят 2- и 2,5-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 186 и 220, а также 299 «сил» соответственно. Связку обоим составляет семидиапазонный «робот». Привод можно выбрать как передний, так и полный. 

Сроки старта продаж нового большого кроссовера Volkswagen, а также его возможные цены пока держатся в секрете. За обычный VW Talagon в «Поднебесной» сейчас просят от 299 тысяч 900 юаней или 3 миллиона 615 тысяч рублей. 

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