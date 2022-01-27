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Обновленные Haval F7 и F7x для России показали на «живых» фото

От: Алексей Шмидт

Буквально несколько дней назад компания Haval на своем заводе в Тульской области приступила к производству обновленных кроссоверов F7 и F7x. Автомобили еще не успели поступить в продажу, но как они будут выглядеть уже известно. Снимки реформенных «паркетников» опубликовал российский форум владельцев «Хавал».

На фотографиях можно рассмотреть обновленные Haval F7 и F7x вблизи, а также оценить расширение цветовой палитры их кузовов, которая пополнилась новым вариантом «магический» красный металлик. 

Визуальная разница между дорейстайлинговыми «паркетниками» и новыми заключается в появлении у реформенных кроссоверов модернизированных бамперов и «противотуманок», а также черной решетки радиатора с логотипом «F».

Читатели форума «Haval-Clubs», комментируя опубликованные фотографии новых F7 и F7x, отмечают, что дизайн переднего бампера оказался удачным, тогда как задний получился «на любителя». Не остался без внимания пользователей и «шильдик» в виде буквы «F», указывающий на принадлежность моделей к одноименной серии. Его появление в экстерьере моделей назвали плюсом. 

Что касается технической части кроссоверов, то она осталась без изменений. Как F7, так и F7x продолжат комплектовать 1,5- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Связку обоим составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия, а также передний или полный привод.

Цены на обновленные F7 и F7x пока не объявлены, но предполагается, что они окажутся выше, чем сейчас просят за дореформенные кроссоверы. Пока же кроссовер F7 в традиционном кузове стоит в России от 1 миллиона 779 тысяч рублей, а за его купеобразную версию (F7x) просят от 1 миллиона 829 тысяч рублей. 

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  1. Фейслифтинг. Как маркетологи любят называть перелицовку рестайлингом и сдирать денег как за обновление

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