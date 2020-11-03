Кроссовер Nissan за 575 тыс рублей выходит в продажу

Фото: Nissan

Nissan готовится к старту продаж самого доступного в своей линейке кроссовера – Magnite. Первым рынком для новинки станет Индия. Затем автомобиль отправится покорять другие страны, список которых пока не разглашается.

Изначально предполагалось, что продавать Magnite будут под брендом Datsun, но бюджетная марка, возрожденная «ниссаном» в будущем будет ликвидирована, поэтому выбора у компании не осталось.

Накануне издание “RushLane” опубликовало брошюру «Магнита», которая подтвердила ранее опубликованную в Сети информацию о «паркетнике».

Фото: RushLane

Кроссовер спроектирован на модульной платформе CMF-A. Длина составляет 3994 мм, а размер колесной базы равен 2500 мм. Клиренс – 205 мм. Объем багажного отделения – 336 литров.

В моторную гамму Nissan Magnite на индийском рынке войдут два бензиновых двигателя на выбор: литровый «атмосферник» на 96 «сил» (96 Нм) и турбомотор аналогичного объема, выдающий 100 л.с. (160 Нм). Связку обоим составит 5-ступенчатая МКП, а второму дополнительно будет положен вариатор x-Tronic. Привод – только передний.

Серийный кроссовер будет укомплектован светодиодной головной оптикой, круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, виртуальной приборной панелью, камерами кругового обзора и климат-контролем. Беспроводную зарядку смартфона и атмосферную подсветку салона предложат в качестве опции.

Цены на Nissan Magnite объявят в этом месяце. Ожидается, что начинаться они будут с 530 тысяч рупий или 575 тысяч рублей по актуальному курсу. Производство субкомпакта стартовало в конце октября.