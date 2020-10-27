В Сети показали из чего сделана Lada Vesta

Фото: Lada

В Youtube наметился новый тренд с полной разборкой автомобилей. Главная цель таких роликов показать зрителям из чего сделаны популярные автомобили. Не остался в стороне от этого и YouTube-канал «В гараже у Сандро», автор которого разобрал до «винтиков» российский бестселлер Lada Vesta.

Оказалось, что подавляющее большинство компонентов «Весты» являются импортными. К примеру, 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 оборудован катушками зажигания итальянской фирмы Eldor, системой изменения фаз газораспределения с обоводным и натяжным роликом немецкой компании INA, немецким термостатом Behr, а также корейскими помпой и масляным насосом.

Всё навесное оборудование Lada Vesta, начиная с генератора и заканчивая компрессором – французские (фирма Valeo). Эта же компания является поставщиком сцепления и климатической системы.

Роботизированная трансмиссия седана – наполовину немецкая (от Sachs, входящей в концерн ZF), а части тормозной системы (в частности, суппорты и вакуумный усилитель) выпущены американской фирмой TRW.

Примечательно, но практически вся подсекая является «вазовской», однако многие её компоненты выполнены по образу и подобию автомобилей Renault и бюджетных Volkswagen.

Тем временем “АвтоВАЗ” во всю работает над обновленной версией Lada Vesta, которая должна выйти в ближайшие несколько лет. Автомобиль должен получить ряд улучшений по сравнению с актуальной моделью, став более современным и технологичным.